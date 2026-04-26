Ciudadanos protestan en exteriores del Jurado Nacional de Elecciones

Decenas de ciudadanos se congregaron en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para expresar su protesta frente a las presuntas irregularidades denunciadas en el último proceso electoral, realizado el pasado 12 de abril.

Los manifestantes se reunieron con pancartas y consignas en defensa del voto ciudadano. Durante la movilización, los asistentes portaban banderas del partido Juntos por el Perú, agrupación política del candidato Roberto Sánchez.

DEMANDA

En medio de arengas, los ciudadanos señalaron que su principal demanda es que el Jurado Nacional de Elecciones actúe con independencia y no ceda ante presuntas presiones externas.

Según indicaron, dichas presiones estarían siendo ejercidas, según su postura, por el candidato Rafael López Aliaga, lo que —afirman— podría comprometer la imparcialidad de las decisiones.