Jesús María: auto se despista y vuelta en avenida Salaverry

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de Jesús María, donde un automóvil se despistó y terminó volcado en las inmediaciones del cruce de las avenidas Salaverry y Canevaro. El hecho ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación y generó alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Panamericana Televisión, dos jóvenes resultaron heridos tras el impacto. El conductor fue identificado como Ricardo Laisa Ramos, mientras que el copiloto responde al nombre de Alonso Gonzalo Palomino García. Ambos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a un centro de salud cercano.

En el interior del vehículo se hallaron bebidas alcohólicas, lo que ha encendido las sospechas sobre un posible consumo previo al accidente. Testigos indicaron que en total eran cinco los ocupantes del auto; sin embargo, tres de ellos habrían abandonado el lugar antes de la llegada de las autoridades.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona serán fundamentales para que las autoridades puedan esclarecer cómo ocurrió el violento accidente. En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú continúan con las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y ubicar a las personas que se dieron a la fuga.