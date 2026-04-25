SJL: extranjero fue asesinado a balazos mientras conducía su automóvil

Un sujeto fue asesinado a balazos mientras conducía su auto por la avenida Las Lausonias, en la urbanización Los Jardines, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según las cámaras de seguridad de la zona, la víctima fue interceptada por una camioneta plateada, cuyo copiloto disparó unas 40 veces contra el auto del extranjero.

ENCUENTRAN PISTOLA

La víctima fue identificada como Erick Jesús Monasterios, de 34 años y de nacionalidad venezolana. Trascendió, que el hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza.

La víctima fue trasladada al Hospital de Canto Grande, donde los médicos confirmaron su fallecimiento; al interior del vehículo de la víctima se halló una pistola.