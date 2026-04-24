Barrios Altos: voraz incendio consume edificio de cinco pisos

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde de este viernes en la cuadra 8 del jirón Miró Quesada, también conocido como jirón Santa Rosa, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. El siniestro, que fue clasificado como código 3, se originó en un edificio de cinco pisos y rápidamente generó preocupación entre los residentes del sector debido a la magnitud de las llamas.

Tras la alerta emitida alrededor de las 5:45 p. m., múltiples unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para iniciar las labores de control. Los hombres de rojo enfrentan dificultades debido a la intensidad del fuego y la posible presencia de materiales inflamables en el interior del inmueble.

En respuesta a la emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó a su equipo de Gestión del Riesgo de Desastres, que coordina con Sedapal el suministro de agua mediante el aumento de presión y el envío de cisternas desde distritos cercanos. Estas acciones buscan reforzar el trabajo de los bomberos y evitar que el fuego se propague a viviendas colindantes.

EVACÚAN A VECINOS

De manera preventiva, personal de seguridad ciudadana, fiscalización y movilidad urbana realiza la evacuación de vecinos en las inmediaciones. Según reportes preliminares, el edificio afectado sería utilizado como almacén informal, lo que podría haber contribuido a la rápida expansión del incendio. Las labores continúan mientras se monitorea la situación con apoyo de drones municipales.