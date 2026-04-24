De candidato presidencial a tiktoker: la nueva faceta de Álvaro Paz de la Barra

El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ha dado un giro en su imagen pública tras su paso por la política nacional. De participar en debates presidenciales con propuestas sobre descentralización, salud y educación, ahora se ha convertido en una figura activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde comparte contenido que rápidamente capta la atención de sus seguidores.

Durante su etapa como candidato, Paz de la Barra protagonizó intervenciones marcadas por discursos enfáticos y confrontaciones con otros postulantes. Sin embargo, en la actualidad su contenido ha evolucionado hacia un formato más ligero, donde destacan gestos, miradas y clips editados que buscan generar interacción y viralización.

El también exfuncionario ha logrado posicionarse en la plataforma con más de 30 mil seguidores, impulsado en parte por episodios mediáticos como el pedido de disculpas públicas a Sofía Franco, lo que contribuyó a incrementar su visibilidad digital. Sus publicaciones combinan momentos de humor, estilo personal y referencias a su vida pública.

¿SE VIENE CANAL DE STREAMING?

Paz de la Barra ha señalado que en esta nueva etapa busca mostrarse tal como es, sin aparentar una imagen distinta a su realidad. Incluso, ha adelantado que planea lanzar un canal de streaming, apostando por consolidar su presencia en el entorno digital, en una transición que refleja el creciente vínculo entre política, entretenimiento y redes sociales.