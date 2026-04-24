MML inicia emisión de licencias de conducir clase A

La Municipalidad Metropolitana de Lima asumió oficialmente la emisión de licencias de conducir de clase A en Lima Metropolitana, tras culminar el proceso de transferencia de competencias que anteriormente correspondía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con esta medida, la comuna capitalina toma el control total del trámite, marcando un cambio significativo en la gestión del sistema de brevetes.

Como parte de esta transición, el MTC dejó de brindar atención para este servicio en sus sedes del Cercado de Lima, Lince y en los centros Mejor Atención al Ciudadano (MAC). La decisión se sustenta en la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, que oficializó el traspaso de funciones en materia de transporte terrestre hacia el gobierno local.

Desde ahora, la Municipalidad de Lima se encarga de todo el proceso: organización de evaluaciones de conocimientos, ejecución de exámenes prácticos de manejo y emisión de licencias. Asimismo, atenderá trámites como revalidaciones, recategorizaciones y duplicados. También asumió la autorización de las entidades de salud, responsables de emitir los certificados médicos que validan las condiciones físicas y psicológicas.

PLATAFORMA DIGITAL

Para realizar estos procedimientos, los ciudadanos deberán utilizar la plataforma digital, donde podrán gestionar citas y completar sus trámites bajo la administración de la Gerencia de Movilidad Urbana. En tanto, el MTC mantendrá su rol rector a nivel nacional, supervisando el sistema, elaborando normativas y administrando los registros, en una nueva estructura que busca optimizar la atención a los conductores en la capital.