San Miguel: mujer ingresa a playa no apta y casi muere ahogada

Una mujer de 34 años estuvo a punto de morir ahogada tras ingresar a una playa no apta para bañistas en el distrito de San Miguel. El incidente ocurrió la tarde del 22 de abril, cuando la afectada se acercó a la orilla con la intención de “mojarse los pies”, sin imaginar el peligro que representaban las condiciones del mar en la zona.

Según información de las autoridades, la fuerza de las olas la arrastró varios metros mar adentro, generando momentos de desesperación. Debido a las características de la playa, compuesta principalmente por piedras y con fuerte oleaje, los salvavidas tuvieron dificultades para ingresar de inmediato y auxiliarla.

Ante la emergencia, fue necesario el uso de motos acuáticas para lograr el rescate de la mujer, quien finalmente pudo ser puesta a salvo gracias a la rápida intervención del equipo de rescate. La alerta fue dada por una acompañante de la víctima, quien pidió ayuda al percatarse de la situación.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Luis Carrión, subgerente de seguridad de la Municipalidad Distrital de San Miguel, advirtió que la playa no es apta para bañistas, por lo que exhortó a la población a respetar las señalizaciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios. Las autoridades reiteraron la importancia de acudir solo a playas autorizadas y con presencia de salvavidas.