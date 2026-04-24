¡Exclusivo! salen a la luz nuevas imágenes del ataque a conductor en avenida Argentina

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad reveladas por Panamericana Televisión muestran el preciso momento del ataque armado contra una combi en la avenida Argentina, en la provincia constitucional del Callao. El hecho ocurrió la mañana del jueves 23 de abril en el distrito de La Perla, cuando la unidad fue interceptada y atacada a balazos mientras transportaba pasajeros.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un menor de 16 años sería el presunto autor de los disparos, llegando a efectuar hasta cinco detonaciones contra la combi de la empresa de transportes Perla Argentina. Testigos señalaron que el ataque generó pánico entre vecinos y transeúntes, quienes exigieron mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la zona.

Producto del atentado, el cobrador, identificado como Luis Samamé, resultó herido de bala en la mano derecha, mientras que el conductor, quien responde al nombre de Miguel Cuno Choquepata (69), sufrió lesiones leves producto de las esquirlas. Ambos fueron trasladados al Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, donde recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN

Transportistas de la zona indicaron que la empresa afectada venía siendo blanco de amenazas de extorsión, lo que refuerza la hipótesis de un ataque vinculado al cobro de cupos. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y frenar este tipo de delitos que afectan gravemente al transporte público en el país.