Balacera en Independencia deja a cinco menores heridos, dos de gravedad

Una violenta balacera se registró en la avenida Las Viñas, en el distrito de Independencia, donde cinco menores de edad fueron atacados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los adolescentes caminaban por la zona cuando los delincuentes abrieron fuego en al menos seis ocasiones.

Uno de los jóvenes logró escapar, aunque resultó herido en una mano. Sin embargo, otros dos menores, ambos de 15 años, fueron alcanzados por los disparos y tuvieron que ser trasladados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde uno de ellos viene siendo sometido a una intervención quirúrgica.

Según denunciaron los vecinos, la Policía Nacional tardó cerca de 40 minutos en llegar al lugar, por lo que fueron los propios residentes quienes auxiliaron a los heridos y resguardaron la escena. Serenazgo fue la primera autoridad en arribar a la zona.

Los residentes exigieron mayor seguridad y el retorno de las rejas que anteriormente protegían el sector. Aseguran que, desde su retiro, la delincuencia ha aumentado y los hechos violentos se han vuelto cada vez más frecuentes en esta parte de Independencia.