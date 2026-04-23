¡Educación en riesgo! Becados denuncian falta de presupuesto

El futuro académico de decenas de jóvenes peruanos se encuentra en riesgo luego de que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) dejara en la incertidumbre el financiamiento estatal para estudios de posgrado en el extranjero. Entre los afectados está Ariana Figueroa, quien logró ingresar a una maestría en la Universidad de Oxford, pero podría perder esta oportunidad debido a la ausencia de apoyo económico.

La preocupación crece entre los estudiantes porque el Pronabec no ha lanzado una nueva convocatoria de la Beca Generación Bicentenario en este 2026. Este programa, vigente desde el año 2014, cubría el 100% de los gastos académicos y de manutención de estudiantes que accedían a las mejores y más prestigiosas universidades del mundo, convirtiéndose en un pilar para el desarrollo del talento nacional.

Ariana Figueroa advirtió que más de 400 jóvenes atraviesan una situación similar, a la espera de una respuesta por parte del Estado que les permita continuar con sus estudios. Entre ellos se encuentra Francisco Meléndez, quien fue admitido en la Universidad de Columbia y en University College London, pero necesita aproximadamente 150 mil dólares para financiar su formación.

PRONABEC SE PRONUNCIA

Los estudiantes cuestionan la falta de continuidad de esta política pública, considerada clave para el desarrollo del país. En tanto, Pronabec informó que el programa se encuentra en un proceso de reingeniería, lo que ha impedido anunciar una nueva convocatoria. Mientras tanto, los afectados esperan soluciones urgentes para no renunciar a sus metas profesionales.