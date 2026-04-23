Caen "Carloncho" y "Ávila", presuntos implicados en secuestro de empresaria

Con un emotivo abrazo, una empresaria que permaneció secuestrada durante dos días logró reencontrarse con sus familiares, luego de ser liberada sin mayores daños, pese a las constantes amenazas de sus captores. Durante el cautiverio, los delincuentes enviaban mensajes intimidantes exigiendo el pago de 200 mil soles como rescate. Incluso, advirtieron que, de no cumplirse sus demandas, atentarían contra la vida de la víctima.

Tras un operativo táctico, agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirincri, lograron capturar a dos presuntos implicados identificados como alias “Carloncho” y alias “Loco Ávila”, intervenidos en Callao y Pisco, respectivamente.

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Según el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, la víctima habría sido previamente objeto de extorsión, lo que forma parte de las hipótesis que maneja la policía para esclarecer el caso. Además, indicó que otros involucrados ya han sido identificados y son buscados.

Las autoridades también señalaron que uno de los detenidos habría participado en actos extorsivos previos, incluso facilitando cuentas bancarias para recibir dinero ilícito.

Actualmente, los implicados se encuentran con detención preliminar, mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con la policía, en lo que va del 2026 se han registrado al menos ocho casos de secuestro en el país, lo que evidencia una preocupante escalada de este delito.