Familias denuncian que peruanos fueron engañados y enviados a la guerra en Ucrania

Más de una decena de familias peruanas denunciaron que al menos 120 compatriotas fueron reclutados con engaños para trabajar en Moscú, pero terminaron siendo enviados a zonas de combate en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según los testimonios, los hombres aceptaron supuestos empleos administrativos o técnicos, sin imaginar que serían incorporados a operaciones militares.

Los familiares aseguran que, al llegar a territorio ruso, las promesas cambiaron drásticamente. Muchos fueron trasladados directamente a la primera línea de combate tras apenas unos días de entrenamiento. Algunos de ellos aún logran comunicarse con sus seres queridos, revelando que estarían siendo utilizados en condiciones extremas y de alto riesgo.

Audios enviados por los propios peruanos evidencian la crítica situación que enfrentan. En los mensajes, describen que son enviados a zonas peligrosas sin preparación suficiente, mientras que otros denuncian que estarían siendo utilizados como “carne de cañón”. Incluso, algunas familias han recibido versiones no confirmadas sobre la muerte de sus parientes, sin que exista información oficial que lo corrobore.

FAMILIAS EXIGEN AYUDA

Ante esta situación, los familiares han acudido a la Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y a la embajada peruana, pero aseguran no haber recibido respuestas claras. Mientras tanto, crece la angustia, ya que no se tiene certeza de cuántos de los reclutados siguen con vida. Las familias exigen una intervención inmediata del Estado para ubicar a los peruanos y garantizar su retorno seguro al país.