Luz del Sur retira cables aéreos en Ate por riesgo eléctrico

Luz del Sur realizó un operativo de corte de cables aéreos que incumplen los parámetros establecidos, luego de identificar que vecinos del distrito de Ate estaban expuestos a posibles accidentes de naturaleza eléctrica.

La empresa desplegó recursos para retirar instalaciones de telecomunicaciones que no respetaban las distancias mínimas de seguridad respecto a las redes de media tensión. Según el Código Nacional de Electricidad, estas deben mantener una distancia de 1,80 metros en vertical y 1,50 metros en proyección horizontal para evitar riesgos.

Las marañas de cables y su acumulación representan un peligro latente, ya que pueden generar descargas eléctricas, accidentes por electrocución e incluso interrupciones del servicio eléctrico si entran en contacto con redes de mayor tensión.

Luz del Sur advirtió que esta problemática no solo se presenta en Ate, sino también en zonas como Santa Huachipa y Villa El Salvador, donde continuarán los operativos para salvaguardar la seguridad de la población.