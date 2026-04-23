¡Cuidado! Delincuentes roban celulares durante pagos con billeteras digitales y luego vacían cuentas

Un nuevo método delictivo quedó al descubierto en San Martín de Porres, donde una mujer fue víctima del robo de su celular mientras realizaba un pago mediante código QR en una panadería.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la clienta se disponía a pagar con su dispositivo móvil, cuando un sujeto ingresó al local fingiendo ser cliente y le arrebató el equipo para luego darse a la fuga.

La víctima intentó perseguir al delincuente; sin embargo, este logró escapar con ayuda de un cómplice que lo esperaba en un vehículo en el exterior del establecimiento.

VEHÍCULOS CON LUNAS POLARIZADAS

Según el dueño del local, vecinos de la zona habían reportado previamente la presencia de vehículos con lunas polarizadas merodeando el sector, lo que hace presumir que se trataría de una modalidad organizada.

Tras el robo, los delincuentes habrían accedido a las aplicaciones bancarias del equipo, logrando vaciar las cuentas de la víctima. Las autoridades ya investigan el caso.