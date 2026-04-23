Callao: chofer y cobrador de combi terminan heridos tras ataque a balazos de extorsionadores

Esta mañana, una combi perteneciente a la empresa de transporte Perla Argentina fue atacada a balazos en el distrito de La Perla, en el Callao, resultando heridos el chofer y el cobrador.

Según se pudo conocer, el chofer fue herido en la costilla, mientras que el cobrador recibió un disparo en la mano. El conductor manejó su unidad hasta el Hospital Barton, donde fueron auxiliados.

MENOR DE 15 AÑOS

Trascendió que esta empresa de transporte era amenazada desde hace varios meses por bandas criminales que le exigían el pago de cupos a cambio de tener seguridad para trabajar.

Se conoció que, en un rápido operativo, tras el sangriento ataque, la policía logró detener a un menor de edad de solo 15 años, que habría tenido activa participación en el atentado, informa Exitosa.