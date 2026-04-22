ONPE proyecta culminar conteo de votos presidenciales este viernes

La situación legal de Piero Corvetto se complica tras el pedido de detención preliminar presentado por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril en el Perú. La solicitud será evaluada por el Poder Judicial, que deberá definir su situación en los próximos días.

Como se recuerda, el exjefe de la ONPE acudió la tarde del martes a la sede del Ministerio Público del Perú para entregar sus pasaportes peruano e italiano, en señal de colaboración con las investigaciones y para evitar riesgos de fuga.

Mientras que, este miércoles, Corvetto llegó acompañado de su esposa a la Prefectura de Lima, donde habría solicitado garantías para su vida y la de su familia, luego de que su entorno fuera expuesto públicamente en medio de la polémica que lo involucra.

ONPE QUIERE TENER RESULTADOS PRESIDENCIALES ESTE VIERNES

Por su parte, el jefe interino del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó que este viernes se espera contar con el total de actas contabilizadas de los candidatos presidenciales, lo que permitirá cerrar la etapa de conteo oficial.

Asimismo, precisó que lo restante del proceso electoral quedará en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá pronunciarse ante los pedidos de nulidad total y eventuales elecciones complementarias presentados por algunos sectores.