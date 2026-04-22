Caen "Los Malditos del Anochecer": extorsionaban a mototaxistas en Comas e Independencia

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular a la banda criminal “Los Malditos del Anochecer”, dedicada a la extorsión de agrupaciones de mototaxistas en los distritos de Comas e Independencia.

Según la División de Investigación de Robos de la Dirincri, estos delincuentes intimidaban a sus víctimas mediante mensajes con armas de fuego y amenazas directas, obligándolos a pagar cupos diarios de cinco soles a cambio de una supuesta protección.

Como parte de su accionar delictivo, en febrero y marzo de 2026 habrían incendiado mototaxis, entre ellas una unidad de la empresa Santa Rosa de Lima, con el objetivo de generar temor entre los conductores.

Las investigaciones permitieron identificar a Diego Aníbal Yauri Alfaro, alias “Pelao”, como el encargado de recaudar el dinero a través de transferencias diarias. Asimismo, se determinó que el presunto líder de la organización sería Christopher Luis Vizconde Ayala, de 35 años, quien habría estado a cargo de las amenazas y actos violentos.

INCAUTAN ARMA DE FUEGO

Durante los operativos, la policía incautó un arma de fuego presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas. Ambos sujetos fueron detenidos y habrían admitido su participación en los hechos. Las autoridades destacaron que esta intervención permitió desarticular una red que venía operando desde hace varios meses, afectando a decenas de trabajadores del transporte en Lima Norte.