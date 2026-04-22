Callao: policía rescata a empresaria secuestrada

Un nuevo caso de secuestro encendió las alarmas en el Callao, donde una ejecutiva de un centro comercial fue interceptada por sujetos armados cerca de su vivienda. Los delincuentes la obligaron a subir a un vehículo y la trasladaron a un inmueble, donde permaneció retenida mientras exigían a sus familiares el pago de 200 mil soles a cambio de su liberación.

Las investigaciones revelaron que la víctima ya venía siendo extorsionada antes del secuestro, recibiendo constantes amenazas contra su vida y su libertad. Durante el cautiverio, los criminales la grababan en situaciones de angustia para enviar estos videos a su familia, con el objetivo de presionarlos a cumplir con el pago del rescate. Este tipo de prácticas es recurrente en bandas dedicadas a la extorsión en el país .

Sin embargo, tras un operativo de inteligencia, la Policía Nacional logró ubicar el lugar donde se encontraba retenida y consiguió su liberación sin que se efectuara ningún pago. Las diligencias permitieron además identificar a varios integrantes de la organización criminal, quienes habrían participado directamente en el secuestro y en la recepción del dinero.

IDENTIFICAN A DETENIDOS

Entre los detenidos figuran Carlos Ayquipa, alias “Carloncho”, y Jorge Ávila, alias “Loco Ávila”, capturados en el Callao y en Pisco. No obstante, otros implicados lograron huir del país y se encontrarían en el extranjero. La Policía continúa con las investigaciones para dar con todos los responsables de este caso que evidencia el avance de las redes de secuestro y extorsión en el Perú.