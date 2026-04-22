Jesús María: sobrevive a intento de asesinato y denuncia que su expareja estaría detrás

Momentos de terror vive una mujer que logró sobrevivir a un intento de asesinato en el distrito de Jesús María. Se trata de Jasith Sangama, quien fue atacada a balazos por un sicario cuando acababa de dejar a su hija en la movilidad escolar, en la puerta del condominio donde residía. El violento hecho, ocurrido el pasado 10 de marzo, generó conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima recibió cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, quedando gravemente herida. Según relató, una de las balas aún permanece alojada en su brazo y presenta lesiones severas en la escápula. A pesar de su recuperación progresiva, aseguró que vive con miedo constante y que incluso ha tenido que abandonar su vivienda por temor a nuevos ataques.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto sicario, conocido con el alias “Bolao”, confesó haber perpetrado el ataque. La mujer denunció que detrás del intento de homicidio estaría el padre de sus hijos, con quien mantenía conflictos por la pensión de alimentos. Además, indicó que ya había sido víctima de un ataque previo, lo que incrementa su preocupación por su seguridad.

ARRESTO DOMICILIARIO

Actualmente, el presunto autor intelectual se encuentra con arresto domiciliario, situación que ha generado indignación en la víctima, quien exige una sanción ejemplar. Mientras tanto, ella y sus hijos reciben apoyo psicológico para enfrentar las secuelas del atentado. “Quiero vivir tranquila”, expresó, pidiendo a las autoridades que actúen con firmeza para garantizar su seguridad y no le arrebaten esta nueva oportunidad de vida.