¡Pánico en San Isidro! Bus del Corredor Rojo choca contra vehículo y deja dos heridos

Un bus del Corredor Rojo protagonizó un violento accidente en San Isidro tras impactar contra un vehículo en la avenida Javier Prado Este, dejando como saldo dos personas heridas.

La unidad, que cubría la ruta 206 entre La Molina y San Miguel, chocó contra un auto azul que salía de una intersección en la cuadra de la calle Virrey Toledo, según registraron cámaras de seguridad.

Testigos indicaron que el conductor del bus alertó a los aproximadamente 30 pasajeros sobre una falla en los frenos. “Agárrense porque los frenos ya no me contestan”, habría advertido, generando momentos de pánico mientras la unidad se desplazaba sin control e incluso invadía las veredas.

INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. Las primeras hipótesis señalan que el vehículo particular habría ingresado a la vía con precaución, aunque las diligencias continúan.