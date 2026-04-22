Jesús María: mujer acusada de no pagar la cuenta casi es golpeada con concreto

Una mujer fue agredida por la dueña de un restaurante ubicado en la avenida República de Chile, en el distrito de Jesús María, tras ser acusada de consumir en el local y retirarse sin pagar.

La clienta habría consumido un café, un jugo y un sándwich valorizados en aproximadamente 30 soles. Al salir sin cancelar la cuenta, dos trabajadoras del establecimiento intentaron alcanzarla, pero no obtuvieron respuesta.

Minutos después, la propietaria salió del local y, visiblemente alterada, la increpó en plena vía pública. De acuerdo con imágenes difundidas, la mujer habría intentado golpear a la presunta deudora en varias ocasiones con un pedazo de concreto.

VECINA PAGÓ LA CUENTA

El conflicto fue finalmente detenido cuando una vecina intervino y decidió pagar la cuenta pendiente para evitar que la situación escalara aún más.