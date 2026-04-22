Puente Piedra: desalojo en mercado termina en batalla campal

Un operativo de desalojo ejecutado en el mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra, terminó en una violenta batalla campal durante la madrugada. El lugar amaneció con un fuerte resguardo de Serenazgo, que acudió para retirar a los comerciantes que ocupaban espacios en la vía pública.

La intervención provocó la reacción inmediata de los vendedores, quienes intentaron resistir el desalojo con palos, piedras e incluso bombas molotov. En medio de los enfrentamientos, se vivieron momentos de alta tensión que pusieron en riesgo tanto a los comerciantes como al personal municipal desplegado en la zona.

Producto del enfrentamiento, algunos puestos fueron alcanzados por el fuego, lo que obligó a los propios comerciantes a intentar rescatar su mercadería entre las llamas. Las imágenes evidencian escenas de caos y desesperación, mientras las autoridades trataban de retomar el control del operativo.

OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Según informó la Municipalidad de Puente Piedra, la intervención se realizó debido a la ocupación indebida de espacios públicos. En total, cerca de 20 puestos fueron desalojados, y la comuna adelantó que continuarán con estas acciones en al menos 30 puestos más como parte de su plan de ordenamiento urbano.