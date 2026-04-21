Solicitan 9 meses de prisión preventiva para esposo de pediatra asesinada en Piura

Desde Piura, se informó que entre los investigados figuran el motociclista que trasladó al sicario y otro sujeto que habría seguido a la víctima hasta su vivienda, donde fue atacada a balazos. Según las investigaciones preliminares, el esposo habría pagado S/10,000 para perpetrar el asesinato, de acuerdo con declaraciones de dos de los detenidos.

Las autoridades señalaron que el delito por el cual se procesa a los implicados es sicariato y no feminicidio. El móvil del crimen aún se encuentra en investigación, aunque una de las hipótesis apunta a un presunto trasfondo pasional. Además, se analiza un voucher bancario que evidenciaría parte del pago realizado.

Cabe precisar que el autor material del crimen, es decir, el sicario que disparó contra la médica, aún no ha sido capturado. Mientras tanto, el principal sospechoso se encontraría en la provincia de Talara y, a través de su defensa, ha indicado que participará en la audiencia judicial programada.

La víctima era la única pediatra gastroenteróloga en la región Piura, atendiendo a numerosos niños con enfermedades digestivas, lo que ha generado gran conmoción tras su asesinato.