Callao: denuncian construcción de edificio de 11 pisos en estructura angosta

Vecinos de la zona de Bocanegra, en el Callao, denunciaron la construcción de un edificio de 11 pisos que ha generado alarma debido a su inusual y angosta estructura. La edificación, que destaca por su delgada figura, ha despertado dudas sobre su estabilidad y cumplimiento de las normas de construcción.

De acuerdo con los residentes, el inmueble se levanta en un espacio reducido, lo que incrementa el temor de que no cuente con las condiciones adecuadas de seguridad. Señalan que la obra continúa avanzando pese a las inquietudes de la comunidad.

Los vecinos advirtieron que, ante un eventual sismo —frecuente en el país—, la estructura podría colapsar y provocar una tragedia. Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades para verificar si la construcción cumple con los estándares técnicos exigidos.

VECINOS PREOCUPADOS

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Callao. En tanto, los ciudadanos exigen una inspección inmediata y la paralización de la obra si se detectan irregularidades. La empresa encargada de la obra tampoco se ha pronunciado.