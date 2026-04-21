Operativo en Las Malvinas: incautan más de 500 celulares y 177 chips telefónicos

Un operativo policial ejecutado en el centro comercial Las Malvinas, ubicado en la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, permitió la incautación de más de 500 celulares de dudosa procedencia y 177 chips telefónicos. La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional.

Durante la acción, las autoridades decomisaron un total de 530 equipos móviles que, según las primeras investigaciones, habrían sido reportados como robados. Asimismo, se incautaron decenas de chips que presuntamente eran utilizados para la comercialización irregular de estos dispositivos.

En el marco del operativo, tres personas fueron detenidas por el presunto delito de receptación. Entre ellas se encuentran un padre y su hijo, quienes se dedicarían a la venta de celulares robados dentro del concurrido emporio comercial.

CONTROL DE IDENTIDAD

Además, los agentes realizaron un control de identidad en la zona con el objetivo de detectar a más personas implicadas en actividades ilícitas. La Policía continúa con las investigaciones para determinar el origen de los equipos y posibles vínculos con organizaciones delictivas.