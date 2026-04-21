SMP: joven muere atropellado por combi que habría desviado su ruta

Un joven perdió la vida tras ser atropellado por una combi en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en un hecho ocurrido a la altura de la cuadra 17 de la avenida Perú, en el cruce con el jirón Tegucigalpa. El accidente de tránsito generó consternación entre los vecinos de la zona.

Según testigos, el vehículo de transporte público circulaba con normalidad por la avenida Perú, pero de manera repentina habría desviado su ruta hacia el jirón Tegucigalpa, momento en el que atropelló al joven, quien no logró reaccionar ante la maniobra.

Vecinos indicaron que la víctima sería un ciudadano de nacionalidad venezolana. Tras el impacto, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo y trasladarlo de emergencia a un centro de salud; sin embargo, confirmaron que su fallecimiento fue inmediato.

CONDUCTOR DETENIDO

Agentes de la Policía llegaron al lugar y detuvieron al conductor de la combi, quien fue trasladado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.