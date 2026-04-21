Tragedia en El Agustino: comerciante muere arrollado por tren en avenida Ferrocarril

Un trágico accidente se registró la madrugada de este martes en el distrito de El Agustino, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la avenida Ferrocarril. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., generando conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, un comerciante que, según sus familiares, salía diariamente a esa hora para adquirir productos y abastecer un mercado cercano. Su rutina habitual terminó en una tragedia cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con las primeras versiones, el tren de carga lo habría impactado y arrastrado varios metros, dejando su cuerpo tendido frente a su vivienda. Personal policial y peritos llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar con las diligencias correspondientes.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

Los familiares del fallecido solicitaron a las autoridades acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del tren para determinar lo ocurrido. Sánchez Meneses deja dos hijas en la orfandad, mientras vecinos lo recuerdan como un trabajador constante que luchaba día a día por su familia.