Crece polémica tras suspensión de compra de aviones F-16 a Estados Unidos

La compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos continúa generando polémica en el país, luego de que el Gobierno peruano decidiera poner en pausa este proceso considerado clave para la modernización de las Fuerzas Armadas. La medida ha provocado una ola de críticas desde distintos sectores políticos y militares.

El congresista Fernando Rospigliosi advirtió que el Perú asumió un compromiso formal que no debería ser incumplido, ya que ello podría acarrear consecuencias graves e incluso desencadenar una crisis de gobierno. A estas declaraciones se sumó el exministro de Defensa Jorge Moscoso, quien señaló que la decisión ha generado desconcierto al interior de las Fuerzas Armadas, dado que el proceso se habría ejecutado conforme a lo establecido.

Moscoso recordó que la necesidad de adquirir estas aeronaves no es reciente, sino que data desde el año 2016, cuando se aprobó dentro del planeamiento militar la renovación de capacidades aéreas. Además, advirtió que la paralización del proceso afecta la credibilidad del Estado peruano en el ámbito internacional, al interrumpir un procedimiento que se encontraba en su fase final.

CITADOS AL CONGRESO

Tras las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien indicó que la decisión quedaría en manos del próximo gobierno, la Comisión de Defensa citó al ministro Carlos Díaz Dañino y al canciller Hugo de Zela para el 27 de abril. En tanto, el exmandatario de transición José Jerí calificó la postergación como irresponsable, al considerar que compromete las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El tema ha reavivado el debate sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y el rumbo de la política de defensa nacional.