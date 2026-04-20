Surco: furgoneta termina atascada en túnel de Óvalo Higuereta

El acceso al túnel del óvalo Higuereta, ubicado en Santiago de Surco, fue cerrado de manera provisional luego de que una furgoneta quedara atascada en medio de la vía. Como consecuencia, el tránsito en la avenida Benavides, en sentido hacia Miraflores, quedó completamente restringido.

El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, cuando el vehículo de color blanco ingresó al túnel a una velocidad considerable, sin percatarse de que su altura excedía el límite permitido. Esto provocó que la unidad impactara contra la estructura y quedara atrapada a mitad del recorrido.

Producto del choque, el techo de la furgoneta quedó totalmente destruido y parte de su carga —compuesta por cajas de galletas— terminó esparcida en la vía. El conductor intentó liberar el vehículo desinflando las llantas, pero la maniobra no tuvo éxito, ya que la unidad permanecía empotrada en el túnel.

CONGESTIÓN VEHICULAR

Hasta el momento, no se ha identificado a la empresa responsable del vehículo ni se ha reportado la presencia de autoridades municipales en la zona. El incidente ha generado congestión vehicular y malestar entre los conductores que transitan por esta importante vía de la capital.