Comas: mototaxistas viven bajo amenaza de extorsionadores

Mototaxistas de Comas atraviesan momentos de temor debido a constantes amenazas de organizaciones criminales como “Los Malditos del Kilómetro 11”, quienes les exigen el pago diario de cinco soles a cambio de supuesta protección. De negarse, los trabajadores aseguran que los delincuentes amenazan con atentar contra sus vidas y las de sus familiares.
Según los testimonios recogidos, los extorsionadores operan de manera organizada, identificando a cada conductor y controlando sus rutas. Esta situación ha generado un clima de inseguridad que afecta no solo a los mototaxistas, sino también a los usuarios que dependen de este servicio para movilizarse.
Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la zona y constató la ausencia de presencia policial, pese a las reiteradas denuncias presentadas por los afectados. Los transportistas señalan que, hasta el momento, no han recibido respuesta efectiva de las autoridades.
VECINOS EXIGEN SEGURIDAD
Ante este panorama, vecinos y trabajadores exigen acciones inmediatas para frenar el avance de la delincuencia. Piden mayor patrullaje y estrategias concretas que garanticen la seguridad en el distrito y permitan a los mototaxistas trabajar sin temor.