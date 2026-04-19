SMP: conductor salva de ataque de sicario

El chofer de una unidad de transporte público evitó ser alcanzado por los disparos tras realizar una maniobra. El atacante logró escapar.

Un violento ataque se registró en el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde un sicario a bordo de una motocicleta disparó contra un conductor de transporte público de la empresa NorLima. El hecho ocurrió mientras el chofer realizaba su recorrido habitual, generando pánico entre los pasajeros y vecinos de la zona.

Según los primeros reportes, el conductor logró salvar su vida al realizar una arriesgada maniobra para esquivar los disparos. A pesar de la gravedad del atentado, no se reportaron heridos, aunque la unidad de transporte presentó impactos de bala.

Tras perpetrar el ataque, el delincuente huyó rápidamente con rumbo desconocido, lo que dificultó su inmediata captura. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan identificar al responsable.

VECINOS PREOCUPADOS

Los vecinos expresaron su preocupación ante el incremento de la violencia en el distrito y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad. Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos delictivos que vienen afectando al transporte público en Lima.