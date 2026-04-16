Incertidumbre electoral impacta economía peruana: Bolsa cae 4,5%

La incertidumbre política generada por el avance del candidato Roberto Sánchez en el conteo electoral viene impactando con fuerza en los mercados peruanos. La Bolsa de Valores de Lima registró una caída de 4.5%, reflejando la preocupación de los inversionistas ante un posible cambio en el escenario político.

El economista Jorge González Izquierdo explicó que este tipo de reacciones son habituales cuando existe inestabilidad o temor en el entorno político. Según indicó, el alza del dólar y la caída de las acciones responden a lo que denominó el “efecto Sánchez”, vinculado al avance del candidato hacia una eventual segunda vuelta.

Asimismo, señaló que el tipo de cambio registró un repunte que pudo ser mayor si no intervenía el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En paralelo, varias empresas clave del mercado sufrieron pérdidas de entre 5% y 11%, evidenciando el nerviosismo, especialmente de inversionistas extranjeros.

A LA ESPERA DE RESULTADOS FINALES

Finalmente, los especialistas advierten que el comportamiento futuro de los mercados dependerá del resultado final del conteo y de quién logre pasar a segunda vuelta. En ese contexto, también será determinante el discurso económico de los candidatos, como Rafael López Aliaga, ya que de ello dependerá la confianza de los inversionistas y la estabilidad financiera del país.