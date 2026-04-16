Chorrillos: extorsionadores balean bus lleno de pasajeros

Un nuevo ataque vinculado a la extorsión se registró en el distrito de Chorrillos, donde delincuentes armados balearon un bus de transporte público lleno de pasajeros. El hecho ocurrió en la avenida El Sol, causando momentos de terror entre quienes se encontraban a bordo de la unidad.

Según testigos, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon en reiteradas oportunidades contra la cabina del conductor del vehículo perteneciente a la empresa Etul4Sa. Tras el atentado, los sujetos huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar las diligencias e investigar las circunstancias del ataque, que estaría relacionado con amenazas de cobro de cupos a empresas de transporte.

VECINOS PREOCUPADOS

Vecinos y transeúntes expresaron su preocupación por el incremento de estos hechos delictivos y exigieron a las autoridades mayores medidas de seguridad. Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría Mateo Pumacahua, que busca dar con los responsables del atentado.