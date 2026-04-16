Villa El Salvador: detonan explosivo en vivienda de empresario

Un fuerte estallido en plena madrugada remeció un barrio de Villa El Salvador, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la vivienda de un empresario dedicado al procesamiento y distribución de papas. El hecho generó pánico entre los vecinos, quienes salieron de sus casas alarmados por la magnitud de la explosión.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto llega hasta el inmueble y deja el objeto explosivo antes de retirarse. Minutos después, la detonación dejó visibles daños en la fachada de la vivienda, evidenciando la violencia del ataque, que sería un caso más de presunta extorsión en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos —cuyas identidades fueron protegidas— el empresario abastece a diversas pollerías y restaurantes del sector, lo que lo habría convertido en blanco de organizaciones delictivas. Además, indicaron que no es la primera vez que ocurre un atentado contra este inmueble, ya que hace dos meses se registraron disparos contra la misma fachada.

VECINOS TIENEN TEMOR

Los residentes aseguraron que la explosión se sintió en varias viviendas y que el olor a pólvora se extendió por toda la zona. Ante ello, expresaron su temor por posibles nuevos ataques y exigieron mayor presencia policial, advirtiendo que la inseguridad en el distrito viene en aumento.