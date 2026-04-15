Terror en SJL: delincuentes balean a vigilante de mercado y dejan mensaje extorsivo

Un vigilante resultó herido tras un ataque armado ocurrido en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, generando preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta las inmediaciones de un mercado.

Según las imágenes, uno de los individuos descendió del vehículo, dejó un papel con un presunto mensaje extorsivo y, acto seguido, disparó contra el vigilante, identificado como Richard Pulido, de 39 años, hiriéndolo en la pierna.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece estable, según reportes preliminares. Vecinos y comerciantes expresaron su temor ante lo ocurrido y señalaron que este tipo de hechos no serían aislados en la zona.

EXIGEN SEGURIDAD

De acuerdo con sus testimonios, este caso estaría vinculado a presuntos actos de extorsión y sería el segundo incidente de este tipo en el área. Los residentes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad.