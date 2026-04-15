Caso alias “El Monstruo”: fiscales preocupados por su seguridad

El Ministerio Público incorporará en los próximos días el delito de organización criminal al cuadernillo de extradición activa contra Erick Moreno Hernández, investigado como presunto integrante de “Los Injertos del Cono Norte”. Esta medida busca reforzar el proceso para que el acusado enfrente cargos penales ante la justicia peruana.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste confirmó que el Poder Judicial ratificó los 36 meses de prisión preventiva contra el investigado. Pese a los intentos de su defensa por revocar la medida, estos no prosperaron, incluso cuando se argumentó una supuesta criminalización de la informalidad laboral.

El fiscal Edwin Velásquez, representante del Ministerio Público, indicó que Moreno Hernández no se encontraba en el país ni contaba con actividad laboral, sino que presuntamente subsistía con dinero enviado por diversos mecanismos. Además, señaló que no existe evidencia de una posible colaboración del investigado con las autoridades.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Sin embargo, lo que más preocupa actualmente es la falta de seguridad en la sede fiscal encargada del caso. Durante una reciente visita, se evidenció escaso resguardo pese a tratarse de investigaciones de alto riesgo, lo que ha generado inquietud entre los trabajadores, quienes exigen mayores medidas de protección para continuar con sus labores.