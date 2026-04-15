Plantón de ciudadanos frente al Jurado Nacional de Elecciones

Decenas de ciudadanos se congregaron en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, para expresar su rechazo a presuntas irregularidades en el proceso electoral. La movilización se desarrolla en un contexto de creciente tensión política tras los comicios presidenciales.

Desde horas previas, los asistentes comenzaron a llegar con camisetas partidarias, pancartas y banderas, ocupando los alrededores del organismo electoral. En el lugar coinciden simpatizantes de distintas agrupaciones políticas, quienes comparten un mismo punto de protesta pese a sus diferencias.

Durante la jornada, se escucharon consignas como “No al fraude”, además del canto del himno nacional en reiteradas ocasiones. Los manifestantes también utilizaron dispositivos sonoros para amplificar sus mensajes, generando un ambiente de alta intensidad en la zona.

CLIMA DE DESCONFIANZA

La concentración refleja el clima de desconfianza que persiste en algunos sectores de la ciudadanía respecto al desarrollo de las elecciones. Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, aunque la presencia de diversos grupos mantiene en alerta a las autoridades.