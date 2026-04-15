Empresa Nueva América implementa cámaras de seguridad tras ola de extorsiones

Tras los constantes ataques por extorsión, la empresa de transporte Nueva América presentó su nueva central de monitoreo de cámaras, con el objetivo de reforzar la seguridad en sus unidades. La medida surge como respuesta a la creciente inseguridad que afecta a sus conductores y pasajeros.

Actualmente, 11 buses ya cuentan con cámaras de videovigilancia, las cuales permiten supervisar tanto al conductor como el interior del vehículo. Estas imágenes son monitoreadas desde el centro de control de la empresa y, según informaron, próximamente estarán interconectadas con el sistema C4 de la Policía Nacional del Perú.

Desde el patio de maniobras, se realiza el seguimiento en tiempo real de más de 120 unidades. Por ahora, solo el 10% de la flota ha sido equipada, con cinco cámaras por bus, instaladas en puntos estratégicos como puertas, pasillos y cabina del conductor para registrar el ingreso de pasajeros y posibles incidentes.

BOTONES DE PÁNICO

La empresa anunció que en un plazo de mes y medio todas sus unidades contarán con este sistema, además de botones de pánico. Conductores y trabajadores señalaron que esta medida busca reducir los riesgos, luego de que al menos seis atentados afectaran esta ruta en los últimos meses, dejando como saldo un conductor fallecido y otro herido.