Hallan prueba clave que vincula a banda criminal con robo de oro en la Costa Verde

Un documento hallado durante un operativo policial se ha convertido en una prueba determinante en la investigación contra la organización criminal “Los Injertos del Callao y Ventanilla”, implicada en el robo de oro ocurrido el pasado 22 de marzo en la Costa Verde. Se trata de una guía de remisión encontrada en el domicilio de uno de los detenidos, que vincularía directamente a los investigados con el traslado del material robado.

Según informó el fiscal Edwin Velásquez, integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, el documento detalla la movilización de aproximadamente cinco kilos de oro. Este hallazgo se produjo tras el deslacrado de la vivienda de uno de los implicados, identificado como Pacheco, durante las diligencias del megaoperativo.

Por su parte, el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, señaló que la guía contiene información clave, como el nombre de uno de los choferes y el destino del cargamento, lo que refuerza la hipótesis de la participación directa de los detenidos en el delito. Además, se confirmó que el destino consignado era la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), ubicada en el Callao.

INCAUTARON ARMAS

Durante el operativo también se incautaron armas utilizadas en el asalto, incluyendo un fusil con mira de precisión. No obstante, generó preocupación entre las autoridades el hecho de que dos menores presuntamente vinculados al caso, uno de ellos encontrado con arma de fuego y droga, hayan sido liberados y entregados a sus padres. Tanto la Policía como la Fiscalía expresaron su malestar por esta decisión, advirtiendo que podría afectar el desarrollo de las investigaciones.