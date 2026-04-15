Juan Sheput sobre elecciones: “Tiene que haber un proceso de investigación”

El excongresista Juan Sheput afirmó que debe llevarse a cabo un proceso de investigación tras las denuncias de presunto fraude en las Elecciones Generales 2026. En declaraciones a 24 Horas Mediodía, indicó que, si bien es necesario esclarecer los hechos, resulta muy poco probable que el proceso electoral sea anulado.

En ese sentido, Sheput explicó que la legislación vigente establece condiciones muy específicas para declarar la nulidad de elecciones, las cuales no se estarían cumpliendo en este caso. Por ello, consideró que los pedidos en ese sentido no tendrían viabilidad en las instancias electorales.

Asimismo, planteó como posible alternativa la realización de nuevos comicios en Lima Metropolitana, al señalar que los principales problemas logísticos se registraron en esta jurisdicción. Según indicó, el retraso en la entrega de material electoral habría afectado principalmente al candidato Rafael López Aliaga, quien cuenta con mayor respaldo en la capital.

SITUACIÓN DE SÁNCHEZ

Finalmente, precisó que la situación fue distinta para el candidato Roberto Sánchez, cuyo mayor caudal de votos se encuentra en las regiones del interior del país. En ese sentido, sostuvo que el impacto de las demoras no habría sido uniforme en todos los sectores del electorado.