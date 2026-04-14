Poder Judicial reafirma prisión preventiva para alias 'El Monstruo'

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró que se confirme la medida de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

De acuerdo con las investigaciones, esta red estaría vinculada a delitos como extorsión, sicariato y homicidios, y habría acumulado más de cinco millones de soles mediante actividades ilícitas.

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La defensa técnica de Moreno Hernández apeló la medida argumentando, entre otros puntos, que no existiría una estructura criminal jerarquizada. Asimismo, sostuvo que el juzgado habría confundido la coautoría en los hechos investigados y que no existiría una adecuada corroboración de las declaraciones de testigos protegidos. También cuestionó que se haya considerado la falta de arraigo laboral como un elemento en su contra, señalando que ello implicaría una criminalización de la informalidad.

Sin embargo, el recurso de apelación fue declarado infundado, ratificándose la decisión adoptada en primera instancia. El fiscal provincial Edwin Velásquez informó que, tras la resolución, se ha confirmado la medida restrictiva impuesta previamente. Además, precisó que las diligencias del caso se encuentran suspendidas temporalmente a la espera de un pronunciamiento de las autoridades de Paraguay, país donde fue detenido el investigado.

En ese sentido, el Ministerio Público está a la espera de que se apruebe su inclusión en el cuadernillo de extradición, lo que permitirá continuar con el proceso en territorio peruano. Se prevé que en los próximos días las autoridades paraguayas emitan una decisión sobre la incorporación del delito de organización criminal en el proceso de extradición solicitado por el Perú.