Ate: persiguen a menor y lo atacan con machete

Un menor de 16 años fue brutalmente atacado por un grupo de adolescentes en el distrito de Ate, en un hecho que habría sido motivado por una presunta rivalidad entre escolares. El violento incidente quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo varios sujetos persiguen al menor portando un machete. Tras alcanzarlo, lo agreden con múltiples golpes y heridas punzocortantes, dejándolo gravemente herido en la vía pública.

Producto del ataque, el adolescente tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde recibió varios puntos en la cabeza y continúa recuperándose. Su estado generó preocupación entre sus familiares y vecinos.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La madre de la víctima denunció el hecho y expresó su temor ante posibles represalias por parte de los agresores. Asimismo, pidió al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de este violento suceso.