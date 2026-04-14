Julio Rodríguez sobre caso ONPE: “Podríamos estar ante una estructura criminal”

El abogado penalista Julio Rodríguez afirmó que el caso que involucra a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría revelar la existencia de una estructura criminal dentro de los organismos electorales. Sus declaraciones se dieron en el marco de la investigación preliminar abierta contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Durante una entrevista, Rodríguez sostuvo que los hechos denunciados no serían aislados, sino parte de un esquema organizado. En esa línea, coincidió con lo señalado por el abogado Juan Carlos Portugal, quien indicó que “el enemigo está dentro”, en referencia a presuntas irregularidades internas.

El especialista también mencionó el caso del exgerente de la ONPE, José Samamé, quien fue detenido en flagrancia. Según explicó, el exfuncionario podría acogerse a la figura de colaborador eficaz para ayudar a identificar a otros presuntos integrantes de esta posible organización.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Finalmente, Julio Rodríguez subrayó que las investigaciones a cargo del Ministerio Público serán determinantes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en este caso que genera preocupación en el contexto electoral.