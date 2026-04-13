Empresa Galaga se pronuncia por retrasos en entrega de material electoral

La empresa Servicios Generales Galaga SAC se pronunció tras los retrasos registrados en el traslado de material electoral durante las Elecciones Generales 2026, rechazando cualquier responsabilidad en los hechos. A través de un comunicado, la compañía afirmó que cumplió estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia del servicio contratado.

Los problemas logísticos se evidenciaron el domingo 12 de abril, cuando en diversos locales de votación, especialmente en Lima Metropolitana, el material electoral no llegó a tiempo. Esta situación provocó la cancelación del sufragio de cientos de ciudadanos, generando malestar y retrasos en el proceso electoral.

Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló a Galaga SAC como responsable de las fallas en la distribución. Sin embargo, la empresa sostuvo que el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los cronogramas y requerimientos proporcionados por la propia entidad electoral.

PIDE QUE ONPE SE PRONUNCIE

Finalmente, Galaga SAC rechazó que se le atribuya de manera exclusiva lo ocurrido y señaló que las dificultades responden a un proceso logístico complejo con múltiples actores involucrados. Asimismo, solicitó a la ONPE emitir las aclaraciones correspondientes y ofrecer disculpas públicas por los perjuicios ocasionados a su imagen institucional.