Intento de feminicidio en SMP: sujeto atacó a su expareja con arma blanca

En San Martín de Porres (SMP), tres mujeres fueron acuchilladas por un sujeto que, invadido por los celos, intentó asesinar a la madre de sus hijos, de la que está separado. Al no encontrarla, atacó sin piedad a sus excuñadas.

El violento sujeto fue identificado como Augusto Astorga Manrique, quien fue detenido en flagrancia; los agentes policiales tuvieron que actuar con energía para poder trasladarlo a la comisaría.

TEME POR SU VIDA

En la dependencia policial, ante los policías y las cámaras de televisión, el sujeto amenazó de muerte a Nicolle Fernández, su expareja, quien pide justicia y que no lo dejen libre, pues teme por su vida.

El hombre estuvo varios años preso tras ser condenado por robo agravado. La víctima y su familia viven en constante tensión; el sujeto señaló que se vengará de ellas, aunque esté en la cárcel.