Elecciones 2026: Cancillería inauguró sala de monitoreo que supervisará voto en el extranjero

El canciller Hugo de Zela inauguró el Centro de Monitoreo desde donde se seguirán las incidencias del proceso electoral en el exterior, se podrá tener información permanente con los 114 consulados del Perú en el mundo.

El diplomático señaló que también buscan ayudar permanentemente a los consulados a resolver cualquier problema que se pueda registrar durante y después de los comicios generales de mañana 12 de abril.

CADENA DE CUSTODIA

Asimismo, manifestó que nuestros compatriotas en el exterior pueden tener la seguridad de que el voto que emitan va a estar cuidado desde el momento en que se depositen en la urna, garantizando así la cadena de custodia.

Aseguró que funcionarios vendrán al país trayendo las células de sufragio para entregarlas a la ONPE. Por otro lado, el número de electores hábiles en el extranjero es de 457 mil 891 ciudadanos, que representa el 2.8% del total de votantes.