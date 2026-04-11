Balacera en exteriores de local donde cantaba Toño Centella en Chorrillos: ataque dejó dos heridos

Según se conoció, dos heridos dejó una balacera desatada en los exteriores del local “La Casa del Amor”, ubicado en el asentamiento humano Las Delicias en Chorrillos, donde se presentaba el cantante Toño Centella.

Los atacantes dispararon múltiples veces, tras lo cual huyeron. Los dos heridos escaparon del lugar, pero uno de ellos terminó desplomándose, fue llevado al Hospital María Auxiliadora, donde permanece internado.

CASQUILLOS DE BALA

El hombre fue identificado como Gabriel M. (69), de nacionalidad argentina. El otro herido no fue identificado, ya que logró huir; desconociéndose su estado de salud. En el lugar se hallaron hasta 18 casquillos de bala.

Vecinos denunciaron que el local sigue atendiendo pese a que el municipio lo clausuró en varias ocasiones. Dijeron también que no es la primera vez que se registra una balacera en los exteriores de este recinto.