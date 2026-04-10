24 Horas Edición Medio Día

10/04/2026

PNP implementa videovigilancia con inteligencia artificial en buses de transporte público

El sistema piloto permite identificar en tiempo real a personas con requisitorias mediante cámaras instaladas en unidades del corredor rojo y la empresa El Rápido.



La Policía Nacional del Perú implementa un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial para reforzar la seguridad en el transporte público. El monitoreo se realiza desde el Centro de Comando y Control, donde se supervisan cámaras instaladas en unidades de la empresa El Rápido y el corredor rojo.

Según informó el general Vargas, este plan piloto permite a los operadores identificar en tiempo real a personas con requisitorias. El sistema analiza la fisonomía de los pasajeros y, cuando detecta una coincidencia del 90%, emite una alerta para que el personal policial intervenga de inmediato.

La plataforma está conectada a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que facilita verificar si una persona cuenta con antecedentes o se encuentra en el sistema de recompensas. De esta manera, se busca prevenir delitos y reducir los casos de victimización en el transporte público.

Las autoridades señalaron que este sistema se ampliará progresivamente a otras empresas de transporte. Entre las próximas en integrarse figuran Vipusa y Santa Catalina, que serán conectadas mediante una red privada virtual para fortalecer el monitoreo y la seguridad de los usuarios.


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