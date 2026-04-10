Revelan nuevas imágenes del robo de oro en la Costa Verde y operativo policial en el Callao

Nuevas imágenes y detalles han sido revelados sobre el asalto ocurrido el pasado 22 de marzo en la Costa Verde, donde una organización criminal robó 8 kilos de oro utilizando al menos 16 vehículos. Las cámaras de seguridad de San Miguel y el Callao permitieron reconstruir los movimientos de los implicados, desde la planificación previa hasta las rutas de escape.

Las investigaciones identificaron vehículos clave en el atraco, como un Kia blanco y una camioneta Hyundai Creta con placa clonada, los cuales cumplieron roles específicos dentro de la operación. Según la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, los delincuentes utilizaron estrategias como marcaje, anillos de seguridad y división en grupos para concretar el robo y evitar ser detectados.

Tras el asalto, se produjo un enfrentamiento armado entre la Policía y los presuntos implicados en el Callao. Durante el intercambio de disparos, el coronel Roger Cano resultó herido, aunque fuera de peligro. Parte del operativo fue registrado por un equipo periodístico que se encontraba en la zona, evidenciando la intensidad del tiroteo y la fuga de los sospechosos.

Las autoridades informaron que este caso forma parte de una investigación mayor contra la organización criminal conocida como “Los injertos del Callao y Ventanilla”, vinculada a otros delitos como homicidio, sicariato y robos agravados. En operativos recientes se logró la captura de varios presuntos integrantes, así como la incautación de dinero en efectivo y armamento, mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de involucrados.