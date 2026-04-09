Padres exigen intervención de la UGEL por violencia y bullying en colegio de SJL

Según denunciaron, los enfrentamientos ocurren incluso dentro de las aulas y servicios higiénicos, y varios de estos hechos han sido grabados y difundidos en redes sociales. La situación se agravó tras un reciente incidente en el que una menor resultó herida y terminó hospitalizada.

Los padres aseguran que la violencia no es un problema nuevo y que, pese a reiteradas reuniones, no han recibido soluciones concretas por parte de la dirección del colegio. Además, cuestionan la falta de acción ante las denuncias y la ausencia de medidas efectivas para proteger a los estudiantes.

Asimismo, indicaron que algunos escolares tienen miedo de asistir a clases, ya que temen ser víctimas de agresiones, lo que ha generado preocupación generalizada entre las familias.

Ante este escenario, exigen mayor seguridad, presencia policial en los horarios de salida y el cambio de la directora, al considerar que no se está garantizando el bienestar de los menores, quienes incluso temen asistir a clases.